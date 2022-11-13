إحالة أوراق عامل متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في ترعة بشبرا للمفتي

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، إحالة أوراق عامل متهم بقتل صديقه وإلقاء جثته في مجرى مائي لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 10 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب وحامد حجازي.

تغريم طبيب شرعي 200 جنيه لعدم الحضور

وقررت المحكمة تغريم الطبيب الشرعي «هاني ع م»، مبلغ 200 جنيه لعدم تنفيذ قرار المحكمة بالحضور، وندب المحامي صاحب الدور وتسليمه صورة من القضية للاستعداد للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14465 لسنة 2022 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1421 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهم «حامد ع م»، 28 سنة، عامل قتل المجنى عليه محمود زين العابدين عبد الله، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا وذخائر «مسدس».

وبحسب أوراق القضية، توجه المتهم إلى حيث أيقن مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه عياراً ناريا استقر بمنطقة الرأس فسقط أرضا، ثم قام بإحضار صاروخ كهربائي، وأكياس بلاستيكية، وحقيبتي سفر، وخرطوم مياه، لإخفاء معالم جريمته، ثم قام بإلقائها بمجري مائي للتخلص منها، قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

سرقة المجني عليه

وتابع أمر الإحالة، أن تلك الجناية ارتبطت بجنحة أخرى تلتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سالف الذكر سرق المنقولات والمبالغ النقدية المبينة قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه.

كما أحرز المتهم سلاحا ناريا مششخن «مسدس» وذخائر بغير ترخيص، وكذلك أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.