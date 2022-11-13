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السكة الحديد تناشد ركاب القطارات بالاحتفاظ بالتذاكر حتى محطة الوصول

كتب:

توفيق شعبان
03:23 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
بوابات الدخول بمحطات القطارات

بوابات الدخول بمحطات القطارات

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جمهور الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول، بلسماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع «المحصلين» على أبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، لحين الانتهاء من تركيب البوابات الالكترونية بباقي المحطات تجنباً لدفع الغرامة.

وتأتي المناشدة في ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، من عمليات تطوير وتحديث بكل قطاعات السكة الحديد، ومن ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين «محصلين» على الأبواب، وأفراد أمن إداري لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات، طبقا للتعليمات المنظمة لذلك، التي تتضمن منع دخول أو خروج أي راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر.

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