وزير النقل: 155 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الخط الرابع للمترو بشارع الهرم

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن تكلفة تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو بشارع الهرم تصل إلى 155 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المشروع يتم تنفيذه طبقا للمواصفات العالمية، وسيقدم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسيعمل على تخفيف الضغط المروري بشارع الهرم والمناطق المجاورة.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا أثناء تنفيذ المشروع، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.

الخط الرابع للمترو يشمل 40 محطة

وقال وزير النقل، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الخط الرابع للمترو بشارع الهرم ينفذ على مرحلتين، ويشمل 40 محطة، ويبلغ طوله الإجمالي 46.5 كم، لافتا إلى أن المشروع يخدم المناطق الأثرية في محافظة الجيزة، والمتحف المصري الكبير.

وأوضح، أن الخط الرابع للمترو يربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.

الخط الرابع للمترو يقل 2 مليون راكب يوميا

وأضاف وزير النقل، أن الخط الرابع للمترو بشارع الهرم، سيقل ما يقرب من 2 مليون راكب يوميا، بعدد 23 قطارا، يتكون كل منها من 8 عربات، مؤكدا أن السرعة التصميمية والتشغيلية 80 كم/ ساعة، وسيكون زمن التقاطر 2.5 دقيقة، كما يعتبر المشروع أحد وسائل النقل الأخضر في مصر.

إجراءات مشددة ضد كورونا أثناء تنفيذ المشروع

وشدد وزير النقل، على ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المعدات المستخدمة في تنفيذ مشروع الخط الرابع للمترو، وأيضا مناطق المشروع، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروعات عملاقة لخدمة المواطن المصري.