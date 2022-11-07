8 إجراءات من «السكة الحديد» لتأمين حركة القطارات في الأمطار.. بينها تقليل السرعات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين حركة مسير القطارات على جميع الخطوط بالوجهين القبلي والبحري، أثناء تساقط الأمطار والسيول، لعدم تعطل حركة القطارات أو تأخرها، مشيرة إلى أن جميع القطارات تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، موضحة أن هناك تعليمات مشددة لجميع العاملين بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

إجراءات عاجلة طوال فصل الشتاء لمواجهة الأمطار والسيول

وقال مصدر في هيئة السكك الحديدية، إن القطارات تقل ما يقرب من مليون و200 ألف راكب يوميًا، مشيرًا إلى أن الهيئة ستنفذ إجراءات عاجلة بصفة دورية طوال فصل الشتاء، لمواجهة الأمطار وحدوث السيول، وذلك لتأمين حركة القطارات، وعدم إلغاء أي رحلات، موضحًا أن القطارات العاملة على جميع الخطوط جديدة وأخرى محدثة، ولا يوجد أي قطار قديم يعمل على القضبان.

جاهزون لموسم الأمطار والسيول

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة جاهزة تمامًا، لموسم تساقط الأمطار وحدوث السيول، من خلال إجراء الصيانات بشكل عاجل، والتشديد على سائقي القطارات بتخفيض السرعات، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، منوهًا بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، لمتابعة حركة القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة مسير القطارات.

إجراءات تأمين حركة القطارات وقت الأمطار

1- نشر فرق الصيانة والطوارئ بالمحطات لإصلاح أي أعطال مفاجئة ناتجة عن الأمطار، لعدم تعطل حركة القطارات.

2- تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات، تكون مهمتها علاج الحالات المرضية المفاجئة بين الركاب مجانًا.

3- تقليل سرعات القطارات وقت تساقط الأمطار، حفاظًا على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

4- تجهيز معدات شفط وكسح المياه للعمل على شفط المياه من المحطات لعدم تراكمها داخل المحطات، لعدم إعاقة تحرك الركاب.

5- متابعة الأرصاد الجوية وحالة الطقس لحظة بلحظة، لوضع السيناريوهات الممكنة، لتأمين حركة القطارات.

6- التنبيه على سائقي القطارات بالالتزام بتعليمات القيادة أثناء تساقط الأمطار وتواجد الشبورة.

7- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمحطة مصر برمسيس، لمتابعة حركة مسير القطارات على مدار الـ24 ساعة طوال فصل الشتاء.

8- تشكيل 11 غرفة عمليات بالمحطات بالمحافظات، للتأكد من انتظام حركة القطارات وعدم تأثرها بتساقط الأمطار وحدوث السيول.