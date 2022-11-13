13 ديسمبر.. النطق بالحكم على المتهمين في «مقبرة عين شمس الأثرية»

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة 8 متهمين، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في منطقة عين شمس في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مقبرة عين شمس الأثرية»، لـ13 ديسمبر للنطق بالحكم.

تشكيل عصابي

وجاء في أوراق القضية، تورط أحد المتهمين و7 آخرين بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عين شمس، وذلك حسب ما كشفت التحريات، بأنَّ المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في التنقيب عن الآثار بمنطقة قسم شرطة عين شمس، وأسفر ذلك عن توصلهم إلى مقبرة تحتوي على تابوت فرعوني.

تهريب آثار

وكشفت التحريات، أنَّ المتهمين ظلوا يبحثون عن وسيلة لبيع الآثار التي عثروا عليها لتهريبها خارج البلاد، والمقبرة المكتشفة كانت موجودة أسفل عقار بدائرة قسم شرطة عين شمس، وتمّ ضبطهم وعرضهم على النيابة، واستخراج التابوت المعثور عليه من قبل لجنة مشكلة من هيئة الآثار المصرية.

وكشفت أوراق القضية، أنّ أحد المتهمين يعمل رئيس شركة لإدارة الفنادق، وأنَّه استأجر مخزنًا في منطقة عين شمس بزعم وضع المعدات القديمة للفنادق فيه، قبل أن تتوصل الأجهزة الأمنية إلى أنَّه شكّل عصابة للتنقيب عن الآثار وتهريبها خارج البلاد.