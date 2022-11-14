وظائف خالية في مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمحافظات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لوظائف بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا والقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط، ولمدة أسبوع.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مميزات التقديم في مدرسة we للتكنولوجيا، التدريب التقني المستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدى خبراء معتمد على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركزعلمي متميز، فضلاً عن الحصول حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالإداء.

وأشارت وزارة التعليم، يشترط أن لا يزيد سن المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2022، وأن يكون من العاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا

شروط التقديم في وظيفية مدير أكاديمي بالمنيا:

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة

أوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم في وظيفة مدير أكاديمي بمحافظات القبول (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وهي كالتالي:

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية

حددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم في وظيفة مدير أكاديمي بمحافظات القبول بالإسكندرية والبحيرة وهي كالتالي:-

- حاصل على مؤهل عال مناسب.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت.

- إجادة مهارة العمل الجماعي.

- إجادة مهارات التواصل.

- إجادة مهارات تقديم وعرض المعلومات.

- سبق له العمل كمدير مدرسة.