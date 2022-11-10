علي السبع يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي بفيلم «من عمل الشيطان»

يشارك الفنان الشاب علي السبع في الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة من خلال فيلم القصير «من عمل الشيطان»، للمخرجة ديسيل مختجيان، الذي يناقش خلاله العديد من العناصر المتعلقة بصراع الهوية.

تفاصيل الفيلم القصير «من عمل الشيطان»

وتدور أحداث العمل حول شابة تعود إلى القاهرة بعد 10 سنوات، لتنظم معرضا عن المصورين الأرمنيين الرائدين الذين سجلوا التاريخ المصري عبر الزمن، وخلال التحضيرات تدفعها الظروف لتدرك السبب الحقيقي خلف عودتها.

تفاصيل أعمال علي السبع في رمضان 2022

الجدير بالذكر أن آخر أعمال علي السبع كانت في رمضان الماضي بمسلسلي «أحلام سعيدة» مع يسرا، و«المشوار» مع محمد رمضان.

بدأ علي السبع التمثيل في مسرح المدرسة باللغة الفرنسية، ثم التحق بالجامعة الأمريكية، لدراسة المسرح، وقدم خلال تلك الفترة العديد من العروض المسرحية، ليبدأ مشواره الفني الحقيقي في فيلم «رأس السنة» مع المخرج محمد صقر، حيث قدم شخصية «مروان».

شارك أيضا في مسلسل «لعبة نيوتن» مع المخرج تامر محسن، والنجمة منى زكي، حيث قدم شخصية «لوكا»، وفي مسلسل «قصر النيل» مع النجمة دينا الشربيني، في دور «لبيب»، كما شارك في فيلم «فرق خبرة» مع الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي والمخرج شريف نجيب، والذي قدم خلاله شخصية «يوسف».