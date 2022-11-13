قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن مهرجان القاهرة السينمائي: منارة الشرق الأوسط

عرض برنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «المنارة السينمائية الأولى للشرق الأوسط.. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بين الماضي والحاضر»، جاء فيه أنّ مهرجان القاهرة السينمائي قبلة نجوم العالم، حيث تتجه أنظار العالم خلال الساعات المقبلة نحو دار الأوبرا المصرية، التي تشهد الليلة حفل افتتاح الدورة الـ44 من عمر المهرجان، بحضور عدد كبير من نجوم السينما العربية والعالمية.

أول مهرجان مخصص للسينما في المنطقة العربية

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أول مهرجان مخصص للسينما في المنطقة العربية، حيث قرر السينمائي الراحل كمال الملاخ إطلاق أولى دوراته عام 1976م، تحت إشراف الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

وبحسب التقرير، أشاد فنانو مصر بالقرار، وقرر كل منهم مساندة المهرجان بكل الطرق الممكنة، لوضعه على مصاف العالمية، على غرار مدن أخرى مثل كان وفينيسيا، وبعد 7 دورات ناجحة، قررت وزارة الثقافة تشكيل لجنة مكونة من أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على فعاليات المهرجان.

رؤساء مهرجان القاهرة السينمائي

وأتمّ التقرير، أنّ المساندة أسفرت عن تشكيل إدارة المهرجان المستقلة الحالية، والتي تعمل فقط لصالحه طوال العام، وترأس المهرجان عدد كبير من السينمائيين البارزين طوال تاريخه، ومنهم الكاتب سعد الدين وهبة، والنجم حسين فهمي، والفنان الراحل الدكتور عزت أبو عوف، والراحل سمير فريد، والدكتورة ماجدة واصف، والسيناريست محمد حفظي، ويتولى حسين فهمي رئاسة الدورة الحالية للمرة الثالثة من عمر المهرجان.