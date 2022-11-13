غلق طريق مؤدي للصحراوي الغربي بالمنيا لأعمال التجديد بكوبري مصرف السنقورية

أعلنت محافظة المنيا غلق الطريق المؤدي إلى الصحراوي الغربي «طريق قرية عرق أبوالجود» من مدخل قرية فانا على مصرف دير السنقورية لوجود أعمال إحلال وتجديد بكوبري مصرف السنقورية بقرية إبجاج الحطب التابعة لهندسة الصرف بمركز مطاي.

طرق بديلة للصحراوي الغربي

وقالت محافظة المنيا في بيان، إنه لحين الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد وسيكون الطريق البديل لذلك طريق (الصعيد – الجرما) على أن يكون محورا سمالوط وبني مزار طريقين بديلين للشاحنات والنقل الثقيل.

حل مشكلات المواطنين

في سياق متصل، استقبل محافظ المنيا عددًا من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية، التي تخص الحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

أكد المحافظ اهتمام القيادة السياسية بجميع ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفًا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ عددًا من طلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، واستجاب لعدد منها، كما وجه المحافظ الجهات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات المقدمة من النواب، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.