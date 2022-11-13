بدء التحقيقات في ضبط 29 حمارا بينها 5 رؤوس نافقة بحوزة عامل بسوهاج

بدأت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج التحقيقات في واقعة ضبط أحد الأشخاص بحوزته 29 حمارا بينها 5 رؤوس نافقة، في حملة مشتركة بين قوات من قسم شرطة طهطا بقيادة المقدم علي الكتبي والطب البيطري وبإشراف دكتور أحمد حمدي الشبح مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة سوهاج.

انتظار معرفة حقيقة تجارة جلود الحمير

ومن المنتظر أن تكشف تحقيقات الجهات المختصة حقيقة استخدام الحمير في تجارة الجلود أم لتغذية الحيوانات المفترسة في السيرك وحدائق الحيوان.

حملة الطب البيطري

أوضح الدكتور «أحمد حمدي الشبح» لـ«الوطن» أنه تلقى اتصالا من مركز شرطة طهطا يفيد بوجود بلاغ باقتناء شخص للحمير وعلى الفور جرى التوجه لموقع البلاغ لتضبط الحملة بمشاركة الشرطة 29 حمارا بينها 5 نافقين وجميع الحمير بحالة ضعف وهزال شديد، يتوقع أنه تستخدم لتجارة الجلود وبانتظار تحقيقات الجهات المختصة لبيان سبب اقتناء الحمير.

تفاصيل الحادث

وكان قد تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ضبط شخص بحوزته 29 حمارا.