خبراء عن مبادرة «الاستثمار في الطبيعة»: تقلل من حدة التغيرات المناخية

أُطلقت مبادرة «الاستثمار في الطبيعة والإنسان والمناخ»، في شهر يونيو الماضي، في مصر وعدد من الدول الناشئة الأخرى؛ إذ أن إيطاليا والمملكة المتحدة ودولة السويد، ستموِّل المبادرة بمبلغ مالي قيمته نحو 350 مليون دولار، وذلك في إطار سعي مؤسسة صناديق الاستثمارات التي أعلنت عن بدء تطبيق المبادرة؛ لإيجاد الحلول المناخية الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمار في التحول الأخضر في الدول النامية والأنظمة الاقتصادية الناشئة.

دوميط كامل: تزويد المساحات الخضراء بالطبيعة ضرورة حتمية

وعلَّق دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على مبادرة «الاستثمار في الطبيعة والإنسان والمناخ»، موضحًا أنه من الضروري البحث عن طرق علمية وحديثة لمواجهة حدة التغيرات المناخية، والتقليل من تأثيرها السلبي على سلامة الكوكب، وكل ما يعيش عليه من كائنات حية، في مقدمتها الإنسان، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بتزويد المساحات الخضراء بالطبيعة.

الانتقال العادل نحو التحول الأخضر والمستدام

وأشاد «كامل»، بمبادرة «الاستثمار في الطبيعة والإنسان والمناخ»، موضحًا أن لها أهمية كبيرة في مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تقديمها لحلول صديقة للبيئة ستقلل من تداعيات التغيرات المناخية، والانتقال العادل نحو التحول الأخضر والمستدام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد أنيس، خبير اقتصادي، أن الانتقال من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة حتمية؛ في ظل زيادة الانبعاثات الكربونية الضارة التي تنتج عن الاقتصاد التقليدي، القائم فقط على الاهتمام بالصناعة والتجارة غافلًا أهمية الزراعة، إلى جانب أيضًا حالة النضوب في الموارد الطبيعية التي تزداد من يومٍ لآخر، لافتًا إلى أن التحول للاقتصاد الأخضر من شأنه تقليل حجم تلك الانبعاثات الضارة، وتعزيز الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، إلى جانب أيضًا زيادة نسبة الاستثمارات في الصناعات الحديثة الصديقة للبيئة.

أنيس: التحول الاقتصادي الأخضر بدأ في الوقت المناسب

كما أكد «أنيس»، أن مصر أدركت أهمية التحول للاقتصاد الأخضر في وقت مناسب للغاية، وصفه بـ«الدقيق جدًا»، مشيرًا إلى أن البدء في خوض هذه التجربة في وقت سابق كان سيكلف الدولة مزيدًا من الاستثمارات الضخمة بلا عائد، وهو ما يمثل ضررا كبيرا على الاقتصاد المصري، وأن البدء في وقت متأخر كان من شأنه أيضًا إحداث أضرار بالغة على الاقتصاد والمناخ، تتمثل في زيادة حجم التلوث، واستنزاف الموارد الطبيعية.