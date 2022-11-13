انتشال جثة مسن غرق في ترعة طلبمات حلق الجمل بالبحيرة

لقي مسن مصرعه غرقا داخل ترعة طلبمات حلق الجمل التابعة لمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى انتشال الجثة ونقلت إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد استقبال المستشفى جثة عامل مسن إثر غرقه بترعة حلق الجمل التابعة لذات المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الغرق تبين وفاة «مسعود شعبان مراد»، 70 سنة، مقيم حلق الجمل المحمودية وجرى انتشال الجثمان ونقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة وجاري المتابعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.