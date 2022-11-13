بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بـ«عيد القديس لاون».. ويسيم شمامسة جدد

ترأس صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس عيد القديس لاون الكبير، شفيع الكلية الإكليريكية بالمعادي.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، وعدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، والشمامسة الإكليريكيين.

حضر أيضًا الأنبا دانيال، أسقف المعادي والبساتين للأقباط الأرثوذكس، وسكرتير المجمع المقدس، وممثلون عن الكنيسة الأرثوذكسية، والكنيسة الإنجيلية، بالإضافة إلى القس أسامة، عن الكنيسة الأسقفية.

سيامة شمامسة جدد بالكنيسة الكاثوليكية

وعقب كلمة العظة، منح الأب البطريرك الشماس الإكليريكي ناجي شوقي، درجة القارئ، فيما ارتدى الشماسان أشرف زكي، وأشرف حمدي، الثوب الإكليريكي، ونالا الدرجة الإيبودياكونية، رفقة الشماس ميلاد عبيد.

وخلال الاحتفال، تم تكريم الأب سيداروس اليسوعي، لما بذله من جهود كأب روحي، ومعلم، ومرشد، خلال فترة تدريسه بالكلية الإكليريكية.

مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في مؤتمر المناخ

وفي سياق آخر، واصلت الكنيسة الكاثوليكية حضورها الفعال في مؤتمر قمة المناخ كوب 27، الذي يقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ، إذ سجلت الكنيسة الكاثوليكية مشاركتها هذه المرة من خلال مؤسساتها المتعددة.

جاء ذلك بمشاركة الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، والمطران نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وكلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والشخصيات الكاثوليكية الأخرى.

وخلال اللقاء، جرى تبادل بعض الأفكار التي تخص موضوع قمة المناخ، وعرض رؤية الكنيسة الكاثوليكية فيما يخص الحفاظ على البيئة.