توافد أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية من الخارج للمشاركة في اجتماع المجمع المقدس

بدأ توافد أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من الخارج استعدادًا للمشاركة في جلسة المجمع المقدس المقبلة والتي تعقد في الفترة من 17 نوفمبر اجاري وحتى 19 نوفمبر، بمركز لوجوس البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

البابا يستقبل الأنبا كاراس أسقف بنسلفانيا

وقال القمص موسى إبراهيم، إنَّ الأنبا كاراس، أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وماريلاند وويست ڤرچينيا، بالولايات المتحدة الأمريكية ومقرر لجنة (المحافظة على الإيمان الأرثوذكسي) الفرعية بالمجمع المقدس، وصل إلي القاهرة استعداد للمشاركة بجلسات المجمع، إذ استقبله البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وناقش الأنبا كاراس خلال لقائه مع البابا بعض الأمور الرعوية الخاصة بالإيبارشية.

الدور المجتمعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ويناقش موضوع سيمنار المجمع المقدس لعام 2022، الدور المجتمعي للكنيسة، ويأتي هذا ضمن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع بأكمله، إذ تقدم مساعدات وتنظم مبادرات بالتعاون مع الدولة لتقديم الخدمة للفقراء.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات جلسات المجمع والتي تستمر لمدة 3 أيام خلال شهر نوفمبر الجاري، بالتزامن مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلفا للراحل البابا شنودة الثالث، وذلك بمشاركة أعضاء المجمع المقدس من الأساقفة والمطارنة.

التدبير الكنسي والتنمية

وناقش المجمع المقدس خلال جلسته العامة التي عقدت في مايو الماضي، موضوع «التدبير الكنسي والتنمية»، وجرى خلال تلك الجلسة الاعتراف بقداسة كلٍ من الراهب يسطس الأنطوني (من دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر)، والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج.

وأوصى المجمع بضرورة تشجيع الشباب على الاهتمام بالعمل الوطني ومشاركة الدولة في نهضتها ومواكبة التقدم، كما وجه بتوحيد الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وأطلق المجمع شعار عام «أسرتي مقدسة» (My Family is Holy)، وتدور حوله فعاليات الكنيسة القبطية في العالم بدءًا من يونيه 2022 إلى يونيه 2023.