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مايان السيد: فيلم «بضع ساعات في يوم ما» رومانسي ودرامي

كتب:

محمد أيمن سالم
07:55 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
الفنانة مايان السيد

الفنانة مايان السيد

قالت الفنانة مايان السيد، إنها سافرت إلى السعودية لتقديم فيلمها الأخير، الذي لاقى قبولا من الجمهور الخليجي، مضيفة: «فيلمي الجديد بضع ساعات في يوم ما، عن رواية لمحمد صادق، ويتميز بالرومانسية والدراما، وأتمنى يعجب الجمهور».

مايان السيد: أتمنى نجاح المهرجان في نسخته الجديدة 

وأوضحت مايان، خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها مهتمة بمتابعة الأعمال الفنية المعروضة على هامش المهرجان، الذي تتمنى له النجاح في نسخته الجديدة.

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