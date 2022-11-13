وفاء عامر: مسلسل «العائلة» يناقش قضايا تهم الأسر العربية

قالت الفنانة وفاء عامر، إنها قاربت على الانتهاء من تصوير مسلسل «العائلة»؛ إذ يتبقى لها 20 يومًا فقط: «مفيش حاجة اسمها توقعات للمسلسل، لكن أتمنى النجاح له ونكون على قد المسؤولية، إحنا بنقدم عمل يدخل بيت الأسرة المصرية والعربية كمان لأنه يناقش قضية تهم الكثير من الأسرة العربية، وهي غياب الزوج وأن تكون الزوجة شايلة الهم وتقدر تتحمل وتوفي بالدين اللي عليها».

مصر تشارك بـ6 أفلام في مهرجان القاهرة السينمائي

وأضافت «عامر»، خلال لقائها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنها تتفهم مشاركة مصر بـ 6 أفلام في هذا المهرجان: «ده مش كتير ومش صغير، بس المهرجان عمره 44 سنة، كان فيه عدد كبير من الأفلام مصر بتشارك بها أكتر من كده، وفي سنة من السنوات فيه نجوم دخلوا بفيلمين في المهرجان ده، بس دلوقتي شايفة أن 6 أفلام قليل، وعاوزين أكتر».

وفود عربية تشارك بمهرجان القاهرة السينمائي

وتابعت: «عاوزة أقل شيء 10 أفلام مصرية في هذا المهرجان، ومبسوطة جدًا أني شوفت وفود عربية من المغرب وتونس والجزائر، دائما مصر عالية، أنا كنت عضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وكنت سعيدة وأنا بدي صوتي لفيلم ولولة الروح من المغرب، لأن المغرب بتعمل أفلام عظيمة».