إصابة سائق في حادث انقلاب جرار بأسيوط

أصيب سائق بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث انقلاب جرار «قلاب» محمل بالحجر الجيري، على نزلة طريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الغنايم المركزي لتلقي العلاج.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب جرار

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز الغنايم يفيد بوقوع حادث انقلاب جرار «قلاب» محمل بالطوب الجيري على وصلة نزلة الطريق الصحراوي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ومصطفى علي، رئيس مركز ومدينة الغنايم وتبين انقلاب جرار محمل بالحجر الجيري ونتج عن الحادث تهشم السيارة وإصابة قائدها بجروح متفرقة بأنحاء الجسم وجرى نقله إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير حركة المرور.