هاني شاكر يعلن مشاركته في عمل درامي مع السيناريست أيمن سلامة

قال الفنان هاني شاكر، إن بداية مهرجان القاهرة السينمائي رائعة بحضور إعلامي وفني كبير، مهنئا حسين فهمي على بداية المهرجان المبشرة بالخير.

الأفلام الرومانسية الغنائية ابتعدت عن السينما حاليا

وأضاف شاكر، خلال لقاء له على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»: «أتمنى العودة للشاشة من خلال عمل تليفزيوني جميل مشجع ولا مانع لدي في ذلك، لكن الأفلام الرومانسية الغنائية ابتعدت إلى حد ما عن السينما حاليا».

وأوضح أن الأغاني الرومانسية والأفلام الكلاسيكية اختلفت عن الزمن السابق، والدراما التليفزيونية رائعة، والسيناريست أيمن سلامة عرض عليا عمل جديد وإن شاء الله يخرج للنور قريبا.