 نيرمين الفقي: مسلسل أبو العروسة يطرح حلولا لمشكلات الأسرة العربية

قالت الفنانة نيرمين الفقي، إن مسلسل أبو العروسة يناقش كل مشكلات الأسرة العربية ويطرح لها حلولا، وحقق نجاحا كبيرا لأنه يخاطب العقول بمنتهى الاحترام، لافتة إلى أنها تعمل على مسلسل جديد قائم على التشويق والإثارة «أول مرة في حياتي أشارك في عمل من هذا النوع».

وأوضحت نيرمين الفقي خلال لقاء لها على هامش مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»، أن الأعمال التي نشاهدها مؤخرا وصلت لمستوى جيد، والمشاهد حريص على متابعة المسلسل بالكامل: «لو بقدم عمل مش هكون مبسوطة لو حد حرق الأحداث وهكون سعيدة لو في متابعة لنهاية العمل».