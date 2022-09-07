توفيق عبد الحميد: شهادتي في ريهام حجاج مجروحة

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن رأيه في الفنانة ريهام حجاج، بعد أن حققا نجاحا كبيرا خلال مشاركتهما في دراما رمضان الماضي، بمسلسل «يوتيرن».

توفيق عبد الحميد يكشف عن رأيه في ريهام حجاج

وقال توفيق عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه لا يمكن أن يكشف عن رأيه في ريهام حجاج، موضحا: «شهادتي فيها مجروحة لأنها مثلت دور ابنتي في المسلسل».

عودة توفيق عبد الحميد للأعمال الفنية بعد غياب طويل

وشهد مسلسل «يوتيرن»، عودة الفنان توفيق عبد الحميد للأعمال الفنية، بعد غياب طويل، وكانت أحداث المسلسل تدور حول تخلي يارا عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها كضابط ملاحة من أجل زوجها المتملك يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث أليم يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.

وشارك في بطولة المسلسل عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، محمد الكيلاني، توفيق عبد الحميد، عصام السقا، محمود حافظ، نورهان، نانسي صلاح، هلا السعيد، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

حصول توفيق عبد الحميد على تكريم من مهرجان همسة

حصل الفنان توفيق عبد الحميد، على تكريم من مهرجان همسة للإبداع الفني، منذ يومين، عن دوره في مسلسل «يوتيرن»، وظهر حينها وهو متوكئ على عصا، بسبب ظروف مرضه.

توفيق عبد الحميد يكشف شرط الرجوع عن قرار الاعتزال

وكشف توفيق عبد الحميد، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، أنه يمكنه التراجع عن قرار اعتزاله، ولكن إذا عرض عليه عمل جيد، يستحق أن يتواجد به، ويستحق أن يعدل عن قراره.