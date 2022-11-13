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السيطرة على حريق مخزن زيوت مستعملة في أسيوط دون خسائر

كتب:

حسن عبد النعيم
09:24 م | الأحد 13 نوفمبر 2022
أرشيفية

أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق اندلع في مخزن للزيوت المستعملة بقرية عرب الأطاولة التابعة لمركز الفتح، دون وقوع خسائر بشرية.

بلاغ باندلاع حريق في مخزن زيوت مستعملة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بفيد باندلاع حريق هائل في مخزن زيوت مستعملة بقرية عرب الأطاولة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإطفاء والقيادات التنفيذية وتبين اندلاع الحريق في مخزن للزيوت المستعملة بقرية عرب الأطاولة وتم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

إصابة سائق في حادث انقلاب جرار محمل بالحجر الجيري 

وفي سياق آخر، أصيب سائق بجروح بأنحاء الجسم في حادث انقلاب جرار محمل بالحجر الجيري وقع على الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز الغنايم في محافظة أسيوط وتم نقل المصاب إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

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