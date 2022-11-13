التعليم: منح طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إجازة الترم الثاني غير صحيح

كشف شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنه لا توجد أي قرارات رسمية بمنح طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إجازة الترم الثاني من العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أن منح الطلاب إجازة مفتوحة حتى الترم الثاني غير صحيح.

وتابع، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي مدرسة تحتاج إلى صيانات شاملة أو عاجلة أو بسيطة أو تمثل خطورة على الطلاب يتم إغلاقها فورا، ويتم تسكين طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إلى المدارس المجاورة، لحين الانتهاء من جميع الصيانات، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

لا يمكن منح طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إجازة مفتوحة حتى الترم الثاني

وقال عبدالله زلطة، ، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منح طلاب المدارس الخاضعة للصيانة إجازة مفتوحة حتى الترم الثاني، وذلك حفاظا على مستواهم التعليمي خلال سير العام الدراسي الجديد، وأن الوزارة تعمل على قدم وساق للانتهاء من كافة الصيانات في المدارس التي تحتاج إلى صيانات، لضمان سير الدراسة دون أي معوقات، لافتا إلى أن العام الدراسي يسير بشكل منضبط ومنتظم ولا توجد أي مشكلات تؤثر على سير العملية التعليمية.

توزيع طلاب المدارس الخاضعة للصيانة على مدارس مجاورة

وأكد متحدث وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حريص كل الحرص على انتظام الدراسة طوال أيام العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن المدارس التي توجد فيها صيانة أو مشكلة فنية تهدد سلامة الطلاب يتم توزيع طلابها على مدارس مجاورة وقريبة بنفس جدول الحصص الدراسية دون زيادة أو نقصان، موضحا أن الوزارة تسعي إلي الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل المدارس

وأضاف عبدالله زلطة، أن هناك تعليمات مشددة من قبل وزير التربية والتعليم لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة قيام المدارس بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والمشددة ضد كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين منذ بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر الماضي.