أسماء المصابين في حادث أتوبيس ميت غمر.. سقط داخل الرياح التوفيقي

أكد مصدر طبي بمديرية الصحة في الدقهلية، التعرف على أسماء المصابين في حادث أتوبيس ميت غمر، والذين جري نقلهم إلى مستشفى أجا المركزي، فيما تم إعلان حالة الطواري في الإدارات الصحية بالمنصورة وأجا لسرعة التعامل مع الحادث، مشيرا إلي أن سيارات الإسعاف نقلت جثامين 19 من الضحايا إلى مشرحة مستشفيي المنصورة الدولي وأجا تحت تصرف النيابة العامة.

أسماء المصابين في حادث أتوبيس ميت غمر

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن أسماء المصابين في حادث أتوبيس ميت غمر هم ياسمين أحمد عبد العظيم، 19 سنة، ومقيمة بقرية صهرجت الكبرى مركز ميت غمر، وآية أحمد منصور، 19 سنة، كوم النور مركز أجا، وأنور عثمان حافظ، 58 سنة، دقادوس مركز ميت غمر، وصفاء محمد زياد، 29 سنة، من ميت محسن مركز ميت غمر، وأحمد ساهر حسني، 12 سنة، ميت غمر، وشريف مصطفي عبد المجيد، 28 سنة، دقادوس مركز ميت غمر.

المصابون في حادث أتوبيس ميت غمر يتلقون العلاج بمستشفى أجا

وأشار المصدر إلى أن المصابين في حادث أتوبيس ميت غمر يتلقون العلاج في مستشفى أجا المركزي، وجرى نقل المتوفين إلى مستشفى المنصورة الدولي ومستشفى أجا.

وهرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان حادث أتوبيس ميت غمر، فور وقوعه، وتبين سقوط سيارة ميني باص تحمل لوحات رقم «د س ع 3482» داخل الرياح التوفيقي، ومصرع 19 شخصا ووجود عدد من المصابين.

وأكد شهود العيان أن الحادث وقع أمام قرية منشأة عبد النبي بالقرب من قرية الديرس، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ولا تزال جهود المباحث والإنقاذ النهري للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين للحادث.

وجرى نقل جثامين المتوفين والمصابين لمستشفيي أجا والمنصورة الدولي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.