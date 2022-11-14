تطورات جديدة في حادث إصابة 20 شخصا بانقلاب سيارة بـ6 أكتوبر

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق التوسعات الشمالية بـ6 أكتوبر، والاستماع إلى شهود العيان للوقوف على الكواليس وانقلاب السيارة التي كانت تقل عددا من العمال ومتوجهه بهم للعمل.

الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين

كما أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين والاستماع إلى أقوالهم وشهادتهم حول ما حدث لحظة انقلاب السيارة التي كانوا يستقلونها، كما أمرت بإجراء تحليل مخدرات لسائق السيارة.

كواليس وتفاصيل الحادث

أما عن كواليس الحادث الذي شهده طريق التوسعات الشمالية، فكانت البداية عندما سمع قائدو السيارات صوت ارتطام قوي وأسرعوا على الفور ليكتشفوا انقلاب سيارة ربع نقل، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 20 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل.

كما قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما انتقل رجال المرور وقاموا بالإستعانة بالأوناش المرورية ورفع حطام الحادث وجرى إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

أما عن العقوبة القانونية المتوقع تطبيقها على السائق المتهم، وفقا لما فسره المحامي والخبير القانوني، يوسف أحمد لـ«الوطن»، إن المادة 244 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب في إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات في حالة ارتفاع عدد المصابين في الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.