إحالة أوراق ربة منزل للمفتي.. قتلت طفلة لسرقة قرطها الذهبي في المنيا

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات المنيا، بإحالة أوراق المتهمة بقتل الطفلة «ندى أيمن»، 4 سنوات، من أبناء قرية القيس بمركز بني مزار شمال المحافظة، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامها شنقا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود أحمد عبدالوهاب، وعضوية كل من المستشارين أحمد محمد صالح، أحمد محمد فخري، ومحمد كمال ضيف.

العثور على جثة الطفلة بمحطة قطار رمسيس

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضي عندما حرر والد الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، بلاغًا بقسم شرطة مركز بني مزار، يفيد بتغيب ابنته في ظروف غامضة، ولم يتهم أحداً بخطف الطفلة، وعقب ذلك عثرت الأجهزة الأمنية بمحطة سكك حديد رمسيس بالقاهرة، على جوال بلاستيك داخل قطار قادم من الصعيد، وبتفتيشه عثر داخله على جثة الطفلة المبلغ باختفائها.

المتهمة استدرجت المجني عليها لسرقة قرطها الذهبي

ونجحت تحريات مباحث محافظة المنيا في كشف غموض الواقعة، إذ تبين أن المتهمة بارتكاب الحادث ربة منزل تدعى «هناء ح م»، وهي جارة أسرة المجني عليها، وجرى استهدافها وضبطها، وأقرت بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، بعد أن استدرجت المجني عليها لمسكنها المواجه لمنزل أسرة الطفلة القتيلة بقصد سرقة قرطها الذهبي، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، ثم وضعت الجثة في جوال بلاستيك وتوجهت به إلى محطة القطارات بمدينة بني مزار، واستقلت قطارًا وعند وصوله للقاهرة غادرت القطار وتركت الجوال ثم توجهت إلى محل إقامتها في قرية القيس غرب مدينة بني مزار.