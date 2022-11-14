بعد فوزها بالانتخابات.. معلومات عن ناتاشا موسار أول امرأة تتولى رئاسة سلوفينيا

فازت المحامية، المقدمة التلفزيونية السلوفينية، ناتاشا بيرك موسار، أمس الأحد، على منافسها، اليميني، وزير خارجية البلاد السابق أنجي لوجار «46 عاما»، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية في لببلادها، لتصبح ذات «54 عاما» أول امرأة تتولى هذا المنصب، وقالت في مؤتمر صحفي بعد إعلان فوزها، إنها ستبذل قصارى جهدها لتكون رئيسة للجميع، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.

وفازت ناتاشا بيرك موسار بنسبة 53.86% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخايااتت الرئاسية السلوفينية، فيما حصل منافسها على 46.14% من الأصوات، بعد فرز 86.7% من الأصوات وأظهرت «لجنة الانتخابات» في سلوفينيا، أن نسبة المشاركة بلغت 49.9 %.

ناتاشا بيرك موسار: سأعمل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية

ومنصب الرئاسة في سلوفينيا شرفي إلى حد كبير، فيما يظل الرئيس، القائد العام للقوات المسلحة، مسؤول عن ترشيح العديد من كبار المسؤولين، بينهم «محافظ البنك المركزي».

ويتعين على البرلمان السلوفيني، المصادقة على معظم التشرييحات المقدمة من الرئيس.وأضافت ناتاشا بيرك موسار، للصحفيين، إنها ستعمل من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية الدستورية.

وكانت موسار، ركزت في حملتها الانتخابية على التعهد بتعزيز حقوق الإنسان وقضايا الرعاية الاجتماعية.

ونرصد أهم 10 معلومات عن ناتاشا بيرك موسار:

- من مواليد ليوبليانا.

- تبلغ من العمر 54 عاما.

- مهتمة بركوب الدراجات النارية.

- محامية ومقدمة التلفزيونية.

- تلقت تدريبًا إضافيًا في شبكة « سي إن إن» وفي قسم الإعلام بجامعة سالفورد.

- أكملت درجة الدكتوراه في القانون من جامعة فيينا.

- اشتهرت بكونها المسؤولة عن تمثيل مصالح السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب في قضايا حقوق التأليف في سلوفينيا ومنع الشركات من تسويق منتجات تحمل اسمها.

- ترأست «هيئة حماية البيانات» السلوفينية لمدة 10 سنوات، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

- تعرضت خلال حملتها الانتخابية للهجوم بسبب استثمارات زوجها المربحة خاصة في الملاذات الضريبية.

- تعهدت بأن تكون صوت المرأة في سلوفينيا وفي الخارج.