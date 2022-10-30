أوكرانيا تتسلم 28 دبابة من سلوفينيا.. ودوي صافرات الإنذار في عدة مناطق

استلمت أوكرانيا 28 دبابة من طراز «إم 55 إس» من سلوفينيا، وقالت وسائل إعلام سلوفينية، إن الدبابات كانت في احتياطي الجيش السلوفيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وكانت صافرات الإنذار دوت في وقت سابق للتحذير من الغارات الجوية في عدد من المناطق الأوكرانية «خاركيف - سومي - ميكولايف - دنيبروبتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

أكثر من 10 سفن تنتظر دخول الممر الإنساني البحري

وفشلت الأطراف المشاركة في «صفقة الحبوب» في التوصل إلى اتفاق على حركة السفن في «البحر الأسود»، وقالت ممثلة مركز التنسيق المشترك إينسين بالا، إن ممثلو الأطراف في المركز بإسطنبول لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن حركة السفن لليوم الأحد.

وأشارت بالا، إلى مرور 9 سفن، أمس السبت بأمان، مضيفة أن هناك أكثر من 10 سفن، قادمة ومغادرة، تنتظر دخول الممر الإنساني البحري، ووفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت في وقت سابق، تعليق مشاركتها في اتفاق «تصدير الحبوب» الموقع في «إسطنبول» التركية في يوليو الماضي، على خلفية الهجمات الأوكرانية على السفن الروسية في «شبه جزيرة القرم».

وفي وقت سابق، أخطرت السلطات الروسية، منسق منظمة «الأمم المتحدة» لمبادرة حبوب البحر الأسود، أمير محمود عبد الله، بمخاوف «موسكو» بشأن سلامة حركة السفن التجارية في البحر الأسود.

الخارجية الأمريكية تتهم روسيا باستخدام الغذاء كسلاح

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»،أدريين واتسون في بيان، إن «موسكو» باتت تستخدم الغذاء سلاحا، مضيفة في بيان،أن الأمر يفاقم الأزمات الإنسانية الخطيرة أصلا وانعدام الأمن الغذائي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، السلطات الروسية، باستخدام الغذاء كسلاح، وقال إن أي إجراء من جانب «موسكو» يعطل «تصدير الحبوب» يدفع الناس للمزيد من الجوع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، قال المارشال البريطاني المتقاعد إدوارد سترينجر، إن بلاده معرضة لضربة صاروخية روسية بعيدة المدى، وقالت إن الطريقة الوحيدة لحماية العاصمة «لندن» من هجوم صاروخي هي نشر مدمرة من النوع 45 مزودة بصواريخ «سي فيبر» في نهر التايمز.

وحذر سترينجر من أن قوات بلاده المسلحة محدودة في قدراتها في ظل عدم وجود نظام دفاع جوي بعيد المدى، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية.

تعرض الهاتف الشخصي لـ تراس للاختراق

من جانبها، أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى تعرض الهاتف الشخصي لرئيسة وزراء البلاد السابقة ليز تراس، للاختراق من يشتبه بأنهم عملاء يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كانت وزيرة للخارجية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ووصل العملاء إلى تفاصيل سرية للغاية لمفاوضات مع حلفاء دوليين، كما تضمنت الرسائل المخترقة انتقادات من المسؤولة البريطانية وكواسي كوارتينج لرئيس وزراء البلاد الأسبق بوريس جونسون، فيما علق متحدث باسم الحكومة البريطانية، بالقول، إن لدى الحكومة أنظمة قوية للحماية من التهديدات السيبرانية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» المحلية.