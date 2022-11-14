فريق «حاضنة المبدعين» يبتكر تطبيقا بـ3 لغات لتغطية فعاليات «COP27»

قال أحمد عادل، الطالب بالفرقة الثالثة بقسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، إن «حاضنة المبدعين» عبارة عن فريق مكون من 26 طالبا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، ومقسمين لعدد من الأقسام، مشيرًا إلى ابتكار الفريق لـ«موبايل أبليكيشن» وموقع إلكتروني بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية، لتغطية فعاليات «COP27».

الآف المتفاعلين على منصة «حاضنة المبدعين»

وأضاف طالب الفنون التطبيقية، في حوار مذاع على فضائية «النيل للأخبار»، أن العمل بفريق «موبايل أبليكيشن» بدأ بتجميع المعلومات عن كل مؤتمرات المناخ السابقة، وكل ما يتعلق بقضايا المناخ، ثم إضافة هذه المعلومات على التطبيق بعد مناقشتها والتأكد من صحتها.

وأشار إلى أن التطبيق يتضمن أيضًا منصة باسم «cop zoon»، يستطيع من خلالها المشاركون بفي قمة المناخ ومستخدمو التطبيق من كل مكان التفاعل خلالها، من خلال نشر المنشورات والصور والتعليقات عليها وإضافة القصص، منوهًا إلى أن أعداد المتفاعلين على التطبيق بالآلاف.

المنصة بمثابة أرشيف لكل فعاليات المؤتمر

وتابع «أحمد»، أن التطبيق تمكن من تغطية كل أحداث مؤتمر المناخ، وكل المعلومات والبيانات الموجودة عليه يمكن الاستفادة منها حتى بعد انتهاء المؤتمر، كما يمكن استرجاع الكلمات والأحداث المهمة في أي وقت، مشيرًا إلى حصول المنصة على المرتبة الثانية عالميًا خلال الأسبوع الأول لمؤتمر المناخ المنعقد بمدينة شرم الشيخ.