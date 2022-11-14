استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال الإسرائيلي في «رام الله»

شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها بحق الفلسطينيين العُزل بإطلاق النار تجاههم، ما أسفر عن استشهاد فلسطينية في «رام الله»، فيما قصفت قوات الاحتلال، «مطار الشعيرات» السوري، ما أسفر عن مقتل وإصابة 5 جنود سوريين.

واُستشهدت سيدة فلسطينية، فجر اليوم، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه سيارتها خلال تنفيذ القوات عملية اقتحام لبلدة «بيتونيا» غرب مدينة «رام الله» بالضفة الغربية.

شاهد تغطية صحفية: "المركبة التي أطلقت قوات الاحتلال النار تجاهها واعتقل من بداخلها بعد إصابة أحدهم في بلدة بيتونيا برام الله، فجر اليوم". pic.twitter.com/mHUqw2VBt6 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 14, 2022

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن مساء الجمعة الماضي، تعرض إحدى قواعده العسكرية في الجولان السوري المحتل، للاقتحام وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر «نحو 70 ألف طلقة و70 قنبلة يدوية»، فيما قالت القناة الـ 13 الإسرائيلية، إن الحادث جزء من سلسلة إخفاقات لجيش الاحتلال.

قناة إسرائيلية: حادث السرقة جعل جيش الاحتلال أضحوكة

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أن حادث سرقة القاعدة العسكرية، جعلت من جيش الاحتلال أضحوكة، رغم إنفاقه الملايين على الحماية في السنوات الأخيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.

وفي سوريا، لقي جنديان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، مساء أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي بـ 4 صواريخ، على «مطار الشعيرات»، في ريف حمص، وقالت وسائل إعلام، إن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع تابعة لـ«حزب الله»، اللبناني.

سوريا تعلن إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام سورية، إن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ في ريف حمص الجنوبي الشرقي، مشيرة إلى إسقاط عدداً منها.

بدورها، أعلنت السلطات الروسية، أن العسكريين الذين يؤدون مهام في سوريا تسلموا وثائق تتعلق بتوفير سكن دائم في قاعدة حميميم الجوية وفي تجمع للقوات الروسية بالعاصمة «دمشق».

بدوره، وجه عضو برلمان الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست»، المتطرف إيتمار بن غفير، مساء أمس الأحد، تهديدا مباشرا للنائب العربي أحمد الطيبي، وألمح رئيس حزب «قوة يهودية»، إلى انه سيعمل على طرد رئيس حزب «الحركة العربية للتغيير»، من إسرائيل.

وأكد «الطيبي»، موجها حديثه لـ المتطرف الإسرائيلي: «أنت تحدث الكثير من الضوضاء»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.