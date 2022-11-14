«تشكيل الكلمات».. فيديو جديد لأبناء المصريين بالخارج ضمن مبادرة «اتكلم عربي»

تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على التواصل الدائم مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، من خلال المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، من خلال نشر مقاطع فيديو عدة، تتضمن العديد من الجمل التي تتيح إطلاع أبناء المصريين بالخارج، على اللغة العربية والحضارة المصرية، لتحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية والذي يتمثل في الحفاظ على الهوية واللغة العربية.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

ونشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو مدته بضع ثوانٍ، لتشجيع المصريين في الخارج، على التحدث باللغة العربية، من خلال معرفتهم بالتشكيل الذي من شأنه تغيير معني الكلمة، حتى لو كان هناك تشابه في نفس الحروف.

وجاء في منشور المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حركة واحدة في كلمة غيرت المعنى كله، التشكيل في اللغة العربية له دور كبير لأنه يغير معنى الكلمة».

وتطرقت المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» خلال المنشور لتشجيع المصريين بالخارج، على تحميل تطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني لأبنائهم، كي يكون لديهم علم وإلمام أكثر باللغة العربية، كما يتيح التطبيق الإلكتروني العديد من القصص واللعب الترفيهية للتسلية، حيث يمكن الاطلاع على هذا الفيديو من خلال الضغط هنـــــــــا.

أبناء المصريين بالخارج

ويعد تطبيق المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، أول تطبيق إلكتروني يستهدف تعليم أبناء المصريين في الخارج اللغة العربية، كما يتضمن التطبيق الإلكتروني ألعاب ترفيهية ومقاطع فيديو، لتشجيع الأطفال المصريين في الخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث.

ويأتي الفيديو، في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.