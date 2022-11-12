سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سعر الدينار الكويتي اليوم 12 نوفمبر 2022، إذ سجلت اليوم عملة الكويت الرسمية حالة من الاستقرار شأنها شأن عدد من العملات الأجنبية الأخرى، وترصد «الوطن»، في التقرير التالي سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

سعر الدينار الكويتي اليوم

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديث للبنوك على المواقع الرسمية لها، كالتالي:

- سجل سعر عملة الكويت مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي سعر 77.55 جنيه مقابل الشراء، و79.075 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني 74.43 جنيه مقابل الشراء، و79.23جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في بنك EGBANK إلى 75.70 جنيه مقابل الشراء، و79.40 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول 81.02 جنيه مقابل البيع، و75.07 جنيه مقابل الشراء.

الدينار الكويتي بكام جنيه مصري

- سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بلغ 76.04 جنيه مقابل الشراء، و79.12 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم سجل 73.75 جنيه مقابل الشراء، و79.28 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 73.94 جنيه مقابل الشراء، و78.97 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB نحو 76.92 جنيه مقابل الشراء، 79.04 جنيه مقابل البيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 78.75 جنيه مقابل الشراء، و79.02 جنيه مقابل البيع اليوم السبت الموافق 11-11-2022 .

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي 76.30 جنيه مصري مقابل الشراء، و79.32 جنيه مقابل البيع.