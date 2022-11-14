تحالف القوى المدنية من أجل المناخ: هدفنا التوصل إلى وثيقة اتفاق جماعية

قالت شيماء القصاص منسق عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، إنَّ التحالف يأمل أن يكون هناك دور للجميع في قمة المناخ من أجل التوصل إلى وثيقة يتفق عليها جميع الأطراف، مشيرة إلى أنَّ التحالف سيعمل على بناء شراكات دولية وبحث آلية التعاون مع الجهات المختلفة المعنية، موضحة أنَّ قضية المناخ أصبحت من الأولويات من أجل المستقبل، إذ يتطلع مؤتمر الأطراف (COP27) إلى نتائج ملموسة تسهم في إجراء تغيير جذري على أرض الواقع، للانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.

وأضافت منسق عام تحالف القوى المدنية، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ السفير عمرو عصام نائب رئيس مؤتمر المناخ، تسلم بالأمس بيان «تحالف القوى المدنية من أجل المناخ» في نهاية المسيرة الحاشدة التي نظمها التحالف على هامش فاعليات COP27 بمشاركة عدد من القوى المدنية وطلاب جامعة الملك سلمان التي جابت ما يقرب من مسافة 3 كيلومترات بالمدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ.

جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر

وأكّدت منسق عام التحالف، أنَّ نجاح مؤتمر قمة المناخ في دورته السابعة والعشرين، مرتبط بالخروج بالنتائج المأمولة من انعقاد القمة، ومدى نجاح النظام الدولي متعدد الأطراف في تحقيق سبل تغير المناخ، مشيرة إلى أنَّه مرتبط أيضا بشكل مباشر بمدى شعور الدول النامية والافريقية الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية بالرضا والارتياح، تجاه ما موقفها من هذا الجهد العالمي، كما ترتبط بحجم الجهد المبذول من الدولة المتقدمة من أجل الالتزام بالتعهدات التي قطعتها على نفسها المتعلقة بتمويل المناخ وبدعم جهود التكيف والتعامل مع قضية الخسائر والأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية بالدول النامية والأقل نموا.

تأسيس الشبكة الوطنية للمناخ

ووجهت أمين عام تحالف القوى المدنية من أجل المناخ، الدعوة لكل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة المعنية بقضايا البيئة والمناخ للانضمام إلى التحالف، مؤكّدة أنَّ التحالف ملتزم بأقصى درجات الحيادية والشفافية والمهنية والموضوعية، مشددة على أنَّ الجميع شركاء من أجل المناخ، فلا نملك سوى كوكب واحد، مشيرة إلى أنَّ التحالف سيكون نواة لتأسيس الشبكة الوطنية للمناخ.