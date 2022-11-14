تنظيم ندوات للتوعية بصحة الفم والأسنان بطب الأسرة في السويس

تنظم مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل الوزارة، دورات متعددة لتدريب الأطباء والتوعية للجماهير من مختلف الأمراض، وتضمنت تلك الندوات الوعي الصحي تجاه الأسنان، بمراكز ووحدات طب الأسرة.

هدف الدورات رفع الوعي الصحي بالمحافظة

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن الدورات والندوات المختلفة هدفها رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، وبخاصة الأسنان التي تحتاج عناية وتعامل خاص لأنها أول عضو يستقبل الطعام والشراب، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للأسنان بمديرية الصحة بقيادة الدكتورة أسماء حمزه مدير عام الأسنان، نظمت ندواتٍ للتوعية بصحة الفم والأسنان بوحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظة السويس.

الطرق الصحية لغسل الأسنان

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في بيان، اليوم الاثنين، أن الندوات واللقاءات تناولت عددًا من الموضوعات الحيوية التي تهم كل مواطن، من حيث استعراض الطرق الصحيحة لغسيل الفم والأسنان دون الإضرار باللثة، وكيفية معالجة رائحة الفم الكريهة، والحفاظ على أسنان الأطفال من التسوس.