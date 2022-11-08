عاجل.. «صحة السويس»: غلق 7 منشآت غذائية لخطورتها على المواطنين

يواصل مكتب مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بالسويس ، حملاته الرقابية علي الأغذية خلال حملة جديدة على عدد من المنشئات الغذائية بالمحافظة ، أسفرت عن إعادم 230 كجم من الاغذية المختلفة

غلق 7 منشئات غذئية للخطر الداهم وعدم الترخيص

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس ـن حملة « صحة السويس» للرقابة علي الأغذية أسفرت عن إعدام 230 كيلو أغذية مختلفة , والتوصية بغلق عدد 7 منشأه , 5 منها للعمل بدون ترخيص والتوصية بإغلاق 2 منشاة لتسببها فى خطر داهم علي الصحة العامة .

الحفناوى : الحملة استهدفت 16 منشأة بـ 3 أحياء داخل المحافظة وتم تحرير 25 محضراً خلالها .

وتابع ( الحفناوي) وكيل وزارة الصحة بالسويس ،فى تصريحات صحفية ، أنه قد تم سحب 20 عينة متنوعه لتحليلها بالمعامل ، مشيراً أن الحملة استهدفت 16 منشأة بنطاق أحياء " الأربعين والجناين وفيصل " و تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، بتحرير عدد 25 محضر جنح خلالها

الحملات مستمرة من اجل غذاء أمن

و أكد « وكيل وزارة الصحة بالسويس » علي استمرار حملات الرقابة علي الأغذية بمحافظة السويس لضمان وصول منتج غذائي أمن لكل مواطن وذلك وفقاً لتوجيهات وتكليفات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بإحكام الرقابة علي المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين .

الشاركون فى الحملة

وقد تم تنفيذ الحملة تحت إشراف الدكتوره ماري صبحي مدير عام الشئون الوقائية وبمشاركة فريق من مراقبي الأغذية بقيادة سيد مصطفى مراقب أول الأغذية بمديرية صحة السويس.