«صحة السويس»: متابعة أقسام الطوارئ على مدار الساعة.. ولا تهاون مع المقصرين

أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن صحة المواطنين خط أحمر، موضحا أنه لن يسمح بالتهاون في هذا الأمر، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين.

وقال «الحفناوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، صريحة وواضحة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مقصر في تقديم الخدمة الصحية اللائقة والمناسبة للمواطنين.

اهتمام خاص بـ«الطوارئ»

وأوضح «الحفناوي»، أن صحة السويس تولي اهتماماً كبيراً لأقسام الطوارئ، لتتمكن من تقديم خدمة طبية بالسرعة والإنجاز المطلوب، سواء في الفحوصات أو سرعة التشخيص، لافتاً أن الطوارئ أول قسم يستقبل المريض، ولا بد من توفير كافة الإمكانيات البشرية والتقنية للقيام بالدور المطلوب.

وكان وكيل وزارة الصحة بالسويس قد وجه خلال جولة مفاجئة على قسم طوارئ الباطنة بمستشفى السويس العام، باستدعاء أطباء من العناية المركزة لتعزيز طوارئ الباطنة.

متابعة أقسام الطوارئ على مدار الساعة

وأشار وكيل «صحة السويس»، أنه وجه إدارة مستشفى السويس العام بمتابعة أقسام الطوارئ على مدار الساعة، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة أي تقصير يمس المواطنين، لافتاً للالتزام بالبرتوكولات العلاجية المعمول بها بالطوارئ، وتقليل توقيت الانتظار، ولا سيما مع زيادة أعداد المترددين على قسم طوارئ الباطنة، وهو ما يحتاج عددا من الأطباء يتناسب مع تلك الزيادة.