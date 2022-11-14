4 وزيرات في افتتاح جلسات المرأة بقمة المناخ بشرم الشيخ

توافد المئات من المشاركين في قمة المناخ، اليوم الاثنين، على أولى جلسات وفاعليات اليوم في المنطقة الزرقاء بحضور وزيرة البيئة المصرية وعدد من وزراء البيئة المشاركين في القمة من الدول العربية والأجنبية.

وبدأت الجلسة بكلمة افتتاحيه للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أهمية دور المرأة في التوعية بالقضايا المناخية، والدور المُلقى على عاتقها سواء في المنزل أو في أعمالها اليومية.

عام المرأة

وأضافت «فؤاد»، خلال كلمتها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضع أمام عينيه قضايا المرأة بكافة أوجهها وخصص عاما كاملا أطلق عليه عام المرأة بالتوزاي مع خطة الدولة في إعداد السيدات للمناصب القيادية.

وحضر الجلسة الافتتاحية وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ورئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي.

فاعليات اليوم

وتضم جلسة اليوم الحديث في عدة محاور، على رأسها حلقة نقاش رفيعة المستوى لمناقشة صوت القيادات النسائية في مناقشات المناخ والسياسات والتنفيذ وما بعدها، يعقبها جلسة أخرى بعنوان المرأة وتمويل تغير المناخ.

وتعقد جلسة ثالثة ظهر اليوم بعنوان حقائق تغير المناخ للمرأة الأفريقية «التكيف والتخفيف والاستجابة»، فيما تختتم الجلسات بجلسة أخيرة بعنوان «كسب عيش المرأة خلال فترة انتقالية اقتصادية فقط».