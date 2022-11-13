خبير هندسي: الجميع يشعرون بالفخر لانعقاد قمة المناخ على أرض مصر (حوار)

كشف المهندس عمر عتابي، الخبير الهندسي، والرئيس التنفيذي لشركة للاستشارات الهندسية، أن جميع المصريين يشعرون بالفخر لانعقاد مؤتمر قمة المناخ الـ27 على أرض مصر، مشيرا إلى أن مؤتمر المناخ يتيح العديد من فرص التعاون وتبادل الخبرات مع شركاء التنمية وأصحاب المصالح للوصول إلى الهدف المتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية وتقديم وتطوير حلول تكنولوجية صديقة للبيئة لتحقيق خطط التحول نحو التنمية التي تراعى العوامل المناخية.

وأضاف عتابي فى حواره لـ«الوطن»، الوعي البيئي والإلمام بقضايا المناخ لم يعد رفاهية أو أمرا حديثا أو مستجدا، بل أصبح توجها رئيسيا ومؤثرا على كل القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، وإلى نص الحوار..

- فى البداية نود أن نعرف كيف ترى تنظيم مصر لقمة المناخ؟

في الحقيقة نشعر بالفخر لانعقاد مؤتمر قمة المناخ الـ27 على أرض مصر، فهو بمثابة ثقة عالمية لالتزام مصر وسجلها الحافل في التعامل الحضاري مع قضايا التغيرات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خصوصا أن الوعي البيئي والإلمام بقضايا المناخ لم يعد رفاهية أو أمر حديث أو مستجد، بل أصبح توجها رئيسيا ومؤثرا على كل القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية.

- وكيف تساهم الحلول الهندسية في الحد من الانبعاثات الكربونية؟

في الحقيقة هناك أهمية كبيرة للحلول الهندسية للحد من انتشار التلوث البيئي، خصوصا أننا نؤمن بأهمية تضمين الحلول الهندسية المستدامة ضمن كل الأعمال التي نقوم بها، وخلال السنوات الأخيرة نسعى دائما لتقديم تصميمات المدن الذكية والمباني الخضراء وتقديم الاستشارات والحلول الاستراتيجية المتعلقة بالاستدامة.

- وما هي أبرز طرق توفير الطاقة؟

هناك طرق كثيرة تساهم في توفير الطاقة، ومن ثم تقليل الانبعاثات الضارة، من ضمنها استخدام أحدث التطبيقات والتكنولوجيا الذكية في إدارة المشاريع، وهذا يساهم في توفير استهلاك الموارد الطبيعية كأعمدة الإنارة الذكية وشبكات الري الذكية، فكل ذلك يساعد على توفير الخدمات بشكل كبير ويوفر في الطاقة والمجهود.

- وما هي كمية الطاقة التي يمكن توفيرها حال استخدام الحلول التكنولوجية الهندسية؟

هناك العديد من الدراسات التي أكدت أنه إذا تم ضخ استثمارات في ما يسمى بـ«العمران المُستدام»، فهذا الأمر يؤدي إلى توفير في استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 50%، خصوصا أن المدن المستدامة لها دور كبير في استثمارات سيكون لها تأثير قوي في المستقبل، هذا الدور سيكون من خلال تطبيق حلول البنية التحتية.

- ولكن كيف يتم توفير الطاقة في ظل الممارسات الضارة بالبيئة؟

في الحقيقة من أكثر الممارسات شيوعًا ضارة بالبيئة هو اعتماد الصناعات على مصادر الطاقة غير المتجددة مثل الفحم والبترول والوقود الأحفوري، بالطبع هذا الأمر له آثار خطيرة على البيئة، بالإضافة أن هذا التأثير ليس فقط على البيئة وإنما يعتبر تهديدا لهذه الموارد التي أوشكت على النفاذ، ونحن نساهم في البحث والاستثمار في موارد بديلة للصناعة متمثلة في موارد الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والمصادر الجديدة للطاقة كالغاز الطبيعي.

- حدثنا عن المدن الخضراء والمستدامة وكيف يتم تنفيذها؟

إن المدينة الذكية المستدامة هي مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة، وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية، والقدرة على المنافسة، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات الأجيال الحالية والقادمة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والثقافية، تعتمد بشكل رئيسي على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات.