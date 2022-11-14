تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان سامي فهمي

سيطرت حالة من الحزن على أسرة الفنان سامي فهمي، بعد رحيله أمس، إذ أعلنت الصفحة الرسمية للفنان الراحل، عبر موقع «فيسبوك»، موعد ومكان العزاء، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يقام عزاء الفقيد مساء اليوم الإثنين، في دار المناسبات بمسجد القائد إبراهيم، في الإسكندرية.

معلومات عن الفنان سامي فهمي

تخرج الفنان الراحل سامي فهمي، في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1974، وكانت بدايته بالمشاركة في مسرحية «القاهرة في ألف عام» سنة 1969، قبل أن يتجه إلى عالم السينما، ويشارك في فيلم «زائر الفجر» عام 1973، ثم انتقل إلى التليفزيون من خلال مسلسل «فرصة العمر» حيث قدّم دور «شاكر فضله»، مع الفنان محمد صبحي عام 1976.

أبرز أعمال سامي فهمي

شارك سامي فهمي في أعمال أخرى منها أفلام: «ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء»، ومسلسلات: «على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش»، فضلا عن مسلسل «حكاية ميزو»، الذي قدّم خلاله شخصية «سلطان».

وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي «عش المجانين» و«الصياد والحب»، مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا من أجل دراسة الإخراج، ثم يقرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاما.