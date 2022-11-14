اعترافات المتهم بسرقة شركة في مدينة نصر: «كنت عارف المكان كويس»

خضع المتهم بسرقة أجهزة وأموال شركة بمدينة نصر في محافظة القاهرة، لجلسة اعترافات تفصيلية حول الواقعة أمام جهات التحقيق، وقال إنه ارتكب الواقعة عن طريق أسلوب التسلق وإحداث كسر بإحدى نوافذ الشركة، لمعرفتة الجيدة بالمكان، بعد تردده عليه بصورة مستمرة، مشيرا إلى أنه سرق أجهزة ومبلغا ماليا.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وتابع المتهم في أقواله أمام جهات التحقيق، «كنت عارف إن محدش موجود في الشركه في الوقت ده، وعارف هدخل منين لأني رحت كتير قبل كده».

وتبين من التحقيقات، أن المتهم سرق جهازي «لاب توب» ومبلغا ماليا كبيرا من الشركة، وتم التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.

كسر نافذة

تفاصيل الواقعة تعود لتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بلاغا من صاحب إحدى الشركات، بوقوع سرقة بمقر الشركة، وبالانتقال وفحص كاميرات المراقبة تبين أن المتهم شخص له معلومات جنائية سابقة ومقيم بالقليوبية، وسرقة الشركة عن طريق اسلوب التسلق وإحداث كسر بالنوافذ.

وبتقنين الإجراءات وسرعة التحريات تم ضبط المتهم داخل مسكنه، وبحوزته المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، والتحفظ على المضبوطات وحُرر محضر بالواقعة.

الموقف القانوني للمتهم

وحول العقوبة المتوقعة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن عقوبة السرقة في المادة 318 من قانون العقوبات تنص على معاقبة المتهم بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تُقترن بظرف من الظروف المشددة.

وأضاف «محفوظ»، أنه يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.