سكرتير اتفاقية تغير المناخ: الوقت المتبقي لمواجهة التداعيات قصير للغاية

قال سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إننا نجتمع لمناقشة مصادر القوى الخاصة بأعمالنا ومناقشة مصيرنا جميعا، لافتًا إلى أن التقارير تفيد بأن هناك زيادة 10% من الانبعاثات بحلول عام 2030، كما سيكون هناك أيضًا ارتفاعًا في درجة الحرارة والمزيد من الانبعاثات.

رسالة واضحة لصانعي السياسات

وأوضح «ستيل»، خلال كلمته في الاجتماع الأول رفيع المستوى حول طموحات 2030 على هامش جلسات يوم المياه ضمن فعاليات قمة المناخ «COP27»، أن العالم يتجه نحو خفض الانبعاثات لكن كل الجهود مرتبطة بدرجة 1.5 مئوية، والتقرير يقول بأنه يجب أن نلتزم بتلك الأمور قبل 2025، مشيرا إلى أن قمة المناخ يجب أن ترسل رسالة واضحة لصانعي السياسات بوجوب إطلاق إجراءات التخفيف في أسرع وقت ممكن.

إجراءات التخفيف

وأشار «ستيل»، إلى أن إجراءات التخفيف تتضمن الالتزام الجاد بخفض معدل الانبعاثات وأن يكون هناك دعوة للعمل الفعّال والواضح من خلال الأطراف الأساسية، لزيادة الطموحات في قضية السيطرة على درجات الحرارة، لافتا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للقمة من خلالها السيطرة على التغيرات المناخية وحشد الجهود في محاولة جماعية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.

آثار التغيرات المناخية

وأكد السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن الوقت المتبقي لمواجهة آثار التغيرات المناخية قصير للغاية، ويجب أن تستند القرارات لآخر التحديثات العلمية، وتوفر منصة لتوسيع نطاق التنفيذ والإجراءات الملموسة في إطار البيئة المناسبة لتقليل الفجوة الخاصة بتقليل الانبعاثات بنهاية هذا العقد.