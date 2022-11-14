إصابة 5 أشخاص في حادثي تصادم متفرقين بالفيوم

أصيب 3 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين 3 دراجات بخارية، بطريق قلمشاة، بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير امن الفيوم، اخطارا بوقوع حادث تصادم بين 3 دراجات بخارية بطريق قلمشاة، بمركز اطسا، بعد عزبة عبد الفتاح، ووجود مصابين، واتنتقل على الفور قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ليتبين إصابة 3 مواطنين نقلوا إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

إصابة شخصين في حادث تصادم

وفي واقعة أخرى، أصيب مواطنان في حادث تصادم، وقع بين سيارة ميكروباص، ودراجة بخارية، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وجرى نقلهما المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

ووقع الحادث نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص ودراجة بخارية أمام عزبة رحيم اتجاة القاهرة، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.