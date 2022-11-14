لافتة مزيفة لمطار وهمي.. مزحة بريطانية استمرت 20 عاما: «كنز وطني»

حب الكوميديا في النفس البشرية فطري، فالإنسان يميل إلى الترفيه عن نفسه بشتي الطرق باعتبارها وسيلة تمكنه من مواجهة ضغوط الحياة، ولكن أن تصنع لافتة مزيفة إلى الطريق لمطار وهمي فهذا مزاح قد يسبب كوارث ولكنه حدث بالفعل في بريطانيا من مواطن أنفق 25 ألف جنيه إسترليني بهدف واحد فقط هو «المزاح».

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن «ويتهيد» مواطن بريطاني، كان يمزح مع أصدقائه في أحد الأيام منذ 20 عاما بشأن إمكانية صنع لافتة وهمية إلى مطار، وعلى الرغم أن الأمر كان مجرد نكتة بين الأصدقاء في سهرة مسائية بحسب «ويتهيد»، إلا أنه سرعان ما حول تلك النكتة إلى حقيقة.

استمرار اللافتة لمدة 20 عاما

في اليوم التالي للمحادثة ذهب «ويتهيد»، إلى شركة خاصة وطلب منهم صنع لافتة مرسوم عليها علامة تشير إلى المطار، قائلا للصحيفة، إنه يأمل أن تهتم هيئة التراث في بريطانيا باللافتة: «إن اللافتة استمرت لمدة 20 عاما، وبذلك لم تصبح نصب وطني، ولكنها كنز وطني، لا يجب التفريط فيه، والعناية باللافتة التي صارت جزء من التراث الويلزي لن يكلف الهيئة أي شيء».

وتقبع اللافتة في قرية بوويز منذ 2002، وهي تجذب العديد من السائحين إلى المنطقة، الذين لا يلبثون أن يدركوا أن اللافتة ما هي إلا إشارة لمطار وهمي غير موجود في الحقيقة، بل هي تؤدي إلى ضواحي «لانديجلي».

إعجاب سكان القرية باللافتة

وبحسب الصحيفة، يبدو أن سكان المنطقة أعجبوا باللافتة والمزاح الكامن ورائها، فرفضوا إزالتها، بل وصاروا يعتزون بوجودها، كما قال هولي ريتشارد، إحدى السكان: «أن اللافتة صارت جزءً من مجتمعنا ومن المحزن أن يراها أي شخص أنها مجرد لافتة مزيفة، لأنها وضعت قريتنا على الخريطة وصارت معروفة وسط البريطانيين»