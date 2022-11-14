ضبط 40 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

40570 مخالفة مرورية متنوعة

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (40570) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية: (4881) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (149) مخالفة السير بدون تراخيص.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (5) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1906) مخالفة مرورية متنوعة.

251 حكم قضائي متنوعوفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (34) قضية.فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط عدد (3) قضايا فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (251) حكم قضائي متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط عدد (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.