ضبط 300 طن أرز قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية؛ للتأكد من توريد الأرز الشعير والقمح للصوامع والشون المخصصة تنفيذًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري والتأكد من بيع الأرز الأبيض والدقيق وكافة السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة للمواطنين؛ طبقًا للأسعار المقررة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، وبناءً على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين والتي تفيد بقيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الأرز الشعير داخل شونة بدائرة مركز الزقازيق، جرى تشكيل حملة تموينية برئاسة فايزة عبد الرحمن ومحمد سعد مدير عام الرقابة التموينية والمفتشين بقطاع وسط الشرقية.

ضبط أكثر من 300 طن أرز

وتوجهت حملة التموين لمقر الشونة محل الشكوى للتأكد من صحة ما ورد من معلومات ،، وبالتفتيش تم ضبط ما يقرب من 324 طن أرز شعير محلي موسم حصاد عام 2022 م، وتم استدعاء مباحث التموين وشرطة مركز الزقازيق و تعيين الحراسة اللازمة على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها، وتحرير المحضر رقم (33450) لسنة 2022 ضد/س ه‍ س ب مسؤول الشونة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.