إطلاق مبادرة «المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ» على هامش «C0P27»

ألقت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الرئاسي للمرأة، ضمن فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

وشهد الجلسة الافتتاحية كل من الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، والدكتورة سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وكريستين عرب ممثل هيئة الأمم المتحدة في مصر، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وفريدريكا ميير ممثل صندوق الأمم المتحدة في مصر، إلى جانب عدد من الوزيرات الأفارقة وممثلات المنظمات الإقليمية والدولية.

مبادرة رئاسة مصر لمؤتمر «COP27»

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي ملامح مبادرة رئاسة مصر لمؤتمر «COP27» بعنوان «مبادرة المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ AWCAP»، والتي أُطلقت بالتعاون مع الشريك الأممي الرئيسي هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة «UN-Women»، مؤكدة أنها مبادرة متميزة ذات تركيز إقليمي، بحيث تعطي أفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة ، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة وتصميم تدخلات خاصة بأفريقيا لدعم المرأة في القارة الأفريقية كطرف فاعل في عملية الانتقال العادل على قدم المساواة مع الرجل.

تطوير القطاعات الخضراء وتعزيز مشاركة المرأة

وأوضحت «مرسي»، أن المحاور الرئيسية للمبادرة تتمثل في تطوير القطاعات الخضراء، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وريادة الأعمال الخضراء، كما تتمثل الأهداف العامة للمبادرة في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء الأفريقية، من خلال إقامة رابطة تضم رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة والوزيرات ووزراء البيئة المعنيين، وذلك من خلال حشد التركيز المشترك على قضايا المرأة المعنية بالتكيف والتخفيف في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة.

وبحسب «مرسي»، ستمكن المبادرة من تسليط الضوء على النماذج الناجحة للنساء وقيادتهن لتلك القطاعات، ما يشجع الدول الأعضاء على زيادة إدماج النساء في صميم عمليات صنع القرار، علاوة على تعزيز الهياكل والأطر القائمة وذلك من خلال تعزيز إنتاج المعرفة، وتعزيز توفير تكنولوجيات المعلومات في مجال المناخ، وجمع البيانات، والبحث، وتبادل الخبرات، وإدماج المرأة في حوكمة المناخ.

كما تهدف المبادرة أيضاً الى تعزيز الالتزامات بالاستثمار في المرأة من خلال زيادة الاستثمارات في برامج بناء القدرات لدعم المرأة في مختلف المستويات؛ بدءًا من التعليم (على سبيل المثال، العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات) إلى سوق العمل، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة «MSMEs» التي تقودها المرأة، وتعزيز حصول المرأة على الدعم المالي، وبناء قدراتها لإعداد مشروعات مناخية قابلة للاستثمار.

تصميم برامج قدرات للنساء

وأوضحت رئيس المجلس، أن المبادرة تتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة منها عقد فعاليات سنوية رفيعة المستوى بين رؤساء الأجهزة المعنية بشؤون المرأة والوزيرات والوزراء المعنيين، وتصميم برامج بناء القدرات للنساء في قطاعات المياه والطاقة والزراعة، وحشد الدعم للمشرعات والتكنولوجيا التي تقودها النساء في مجال المناخ، وتعزيز وصول المرأة إلى الموارد المالية والتكنولوجية، وعقد فعاليات عالمية للتواصل من أجل تشجيع التعاون الإنمائي لزيادة التمويل الخاص ببناء القدرات الفنية للمرأة.

كما تتضمن المبادرة عقد فعاليات عالمية من أجل تبادل أفضل الممارسات العالمية حول دعم المرأة العاملة في القطاع الخاص في المجالات المراعية للمناخ، ووضع معايير لقياس تلك السياسات وتعزيزها، تحت مظلة الانتقال العادل.

آليات تمكين المرأة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن النتائج المنشودة من المبادرة عديدة ومن بينها تحقيق التفاهم المتنامي بشأن نُهُج تمكين المرأة ونُهُج المياه والطاقة والزراعة بين كل من الجهات الفاعلة في أفريقيا المعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ، و بناء قدرات المرأة في قطاعات المياه، والطاقة، والزراعة ، علاوة على تعزيز التعاون الإنمائي، والتمويل، والاستثمار المستهدف للمرأة في مجالات المياه، والطاقة، والزراعة ، وزيادة الدعم الكمي والنوعي المقدم للنساء المتضررات من الانتقال العادل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن تهديدات تغير المناخ ليست محايدة بين الجنسين، لكنها تؤثر على النساء بشكل أكثر سلبية مقارنة بالرجال في خمسة مجالات، هي الإنتاج الزراعي؛ والأمن الغذائي والتغذوي؛ والصحة؛ والماء والطاقة؛ والكوارث المرتبطة بالمناخ، والهجرة، والنزاعات، وأنه إن لم يتم معالجة تأثير التغير المناخي على المرأة فستعود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى العالم في عام 2030إلي ما كانت عليه في 2010.

وأوضحت رئيس المجلس أن تمكين المرأة يعد حجر الزاوية لتحول بيئي أخضر عادل في الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتغير المناخ في مصر، والتي ترتكز جميعها على حوكمة العمل المناخي الشامل وصنع السياسات والمشاركة المجتمعية.

وهنأت الدكتورة مايا مرسى جميع وزيرات مصر على دورهن المتميز الذى شهده الجميع، قائلة: «نحن فخورون للغاية بالوزيرات ودورهن في قمة المناخ COP27، ونحن فخورون كذلك بالدكتورة أمنية العمراني مبعوث رئيس المؤتمر، وبالمهندسة سارة البطوطي، سفيرة الأمم المتحدة لتغير المناخ، ونحتفل اليوم بالقيادات المصرية الشابة في أجندة تغير المناخ»

كما أشارت الدكتورة مايا مرسى الي طرح مصر الدولي لموضوع للمرأة والبيئة وتغير المناخ، والتي قدمتها أمام الأمم المتحدة مارس الماضي، وهي الرؤية التي ترتكز علي 7 ركائز أساسية.