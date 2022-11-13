الوفود الأجنبية تشيد بمنتجات جناح المجلس القومي للمرأة بالمنطقة الخضراء

شهد الجناح الخاص بالمجلس القومي للمرأة، في الـمنطقة الخضراء Green Zone، والذي يأتي ضمن مشاركة المجلس في فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، التي تستضيفها مصر، إشادات واسعة من الوفود الأجنبية المشاركة في المؤتمر، حيث عبروا عن مدى إعجابهم بالمنتجات الصديقة للبيئة الموجودة في الجناح.

جناح القومي للمرأة بقمة المناخ

وقالت نوران جميعي، مسؤولة المعارض والتسويق بإدارة تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، إن جناح المجلس يضم منتجات لـ42 سيدة مصرية ونحو 5 آلاف قطعة معروضة لمواد صديقة للبيئة لاقت إعجابا شديدا من الوفود الأجنبية.

منتجات المرأة المصرية الصديقة للبيئة

وأضافت: «نتمنى مع نهاية المؤتمر أن نصل لأكبر عدد من الزائرين ليروا كم الابداع في منتجات المرأة المصرية الصديقة للبيئة والتي تأتي كلها من خامات صديقة للبيئة تم استخلاصها من البيئة المصرية».

وعبرت إحدى الزائرات من الوفود الأجنبية بالمؤتمر عن إعجابها الشديد بجناح المجلس قائلة: «أنا هنا النهاردة علشان أدعم المجلس القومي للمرأة بالفعل المنتجات المصنوعة رائعة والخامات المستخدمة صديقة للبيئة».

وقالت إحدى الوفود الأجنبية أيضا خلال زيارتها لجناح المجلس: «اشتريت قاعدة عازلة للحرارة مصنوعة من أوراق الجرائد القديمة وهى رائعة.. وأيضا سبت صغير مصنوع من أحبال طبيعية.. انضموا إلى هنا لنستمر في دعم وتمكين المرأة».

المنطقة الخضراء

ويأتي الجناح الخاص بالمجلس في المنطقة الخضراء Green Zone، ضمن مشاركة المجلس في فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وجناح المجلس يتضمن عرضا لمنتجات صديقة للبيئة لـ41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية في إطار مشروع «معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية» بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالي عدد المنتجات تصل إلى نحو 5000 قطعة.

كما يتضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك وحقائب شبكية وخشبية، وكروشيه بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثي مصري، وخداديات قماشية ومن الكتان، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمة بخامات أخرى منها الخوص والبامبو والخيش، ومنتجات قماشية مطرزة يدويا، ومنتجات جلدية طبيعية، ومنتجات قطنية ومن الصوف ، و قطع ديكور خشبية مستوحاه من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للديكور الداخلي، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثي مصري، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاه من التراث المصري، وسجاد مستوحى من التراث، وحلي من الفضة ومنتجات أخرى مطعمة بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية، وحلي صنعت من النحاس وأخرى صنعت من الفضة، ومنتجات شمعة للإضاءة، ومنتجات من أقمشة الجينز التي تم إعادة تدويرها، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية.

مشاركة القومي للمرأة في قمة المناخ

تجدر الإشارة الى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في قمة المناخ الـCOP 27 في إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخي واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة من خلال اتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التي تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتي يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.