«القومي للمرأة»: منتجات المجلس في COP27 صديقة للبيئة وتحافظ على الهوية المصرية

قالت الدكتورة ماجدة محمود، مقررة المجلس القومي للمرأة بالجيزة، إنّ مؤتمر قمة المناخ بداية عمل دؤوب في مجال خدمة البيئة والطاقة والزراعة والاقتصاد، لافتة إلى أن منتجات المجلس القومي للمرأة في المنطقة الخضراء بـCOP27 تخص سيدات غير قادرات تعول أُسرهن، ودربهم المجلس على مدار السنوات السابقة في مراكز تنمية المرأة على مستوى 27 محافظة.

حرف يدوية ومنتجات صديقة للبيئة

وأضافت «محمود»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن المجلس عرض منتجات المشاغل المنتجة من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمنطقة الخضراء بـCOP 27، مشيرة إلى أن كل المعروضات ناتجة عن حرف يدوية ومنتجات صديقة للبيئة، بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وأن بعضها من إعادة تدوير الأقمشة والجلود وأيضًا المخلفات، والبعض الأخر يدخل فيها الفضة ومنها التراثي.

منتجات تحافظ على الهوية المصرية

وتابعت أن كل المنتجات تخدم البيئة، إلى جانب المرأة في مسألة تمكينها الاقتصادي، بهدف خفض نسب الفقر، علاوة على خلق حالة من الوعي الاقتصادي والمجتمعي لدى المرأة، مؤكدة إقبال الوفود الأجنبية بشكل كبير للغاية على المعرض، فضلًا عن الإشادات الكثيرة تجاه الأفكار المنفذة والجودة، والبعض تعجب من كيفية وصول السيدات بهذا المنتج البسيط إلى المنافسة العالمية والتصدير، مشيرة إلى أن هناك منتجات تخاطب البيئة وتحافظ على الهوية المصرية.