فيضانات تضرب موريتانيا.. واستمرار التحذير من ارتفاع الحرارة بالصين

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث متعلقة بالطقس، كان من أبرزها، إعلان السلطات في موريتانيا، مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد، فيما استمرت السلطات الصينية، في إصدار تحذير باللون الأصفر من ارتفاع درجات الحرارة.

وفي موريتانيا، قالت «لجنة الطوارئ الحكومية»، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي تشهدها البلاد، خاصة في المنطقة الشرقية، فيما أجلت السلطات، مئات الأسر إلى مناطق آمنة.

انهيار عشرات المنازل في مناطق مختلفة من موريتانيا

وأشارت لجنة الطوارئ إلى انهيار عشرات المنازل في مناطق مختلفة ونفوق المواشي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي الصين، استمر «المرصد الوطني»، إصدار تحذير باللون الأصفر من ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار موجة الحر الشديدة، التي تشهدها مناطق البلاد.

درجات الحرارة في أجزاء من سيتشوان وتشونجتشينج قد تتجاوز 40 درجة

وتوقع «المركز الوطني للأرصاد الجوية»، أن تشهد أجزاء من شينجيانج وشنشي وهوبى وهونان وسيتشوان وقوانجدونج وقوانجشي وتشجيانج وفوجيان خلال ساعات النهار درجات حرارة تزيد عن 35 درجة، فيما قد تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من سيتشوان وتشونجتشينج 40 درجة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت الهند، بالإضافة إلى عدد من الدول خلال أشهر مارس وأبريل ومايو من العام الجاري، موجات حر أنهكت أكثر من مليار إنسان، فيما شهدت بريطانيا، ارتفاع الحرارة عن الرقم القياسي المسجل سابقا بـ1.6 درجة مئوية، متجاوزة 40 درجة مئوية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن العلماء يرون أن مستوى الحرارة والرطوبة بات قريبا من تجاوز الحد الذي يسمح بعيش البشر.