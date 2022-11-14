عضو «القومي للأجور»: القطاع الخاص يسعى لرفع الحد الأدنى للرواتب إلى 3 آلاف جنيه

أكد المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه رغم عدم وجود آلية ملزمة لتطبيق هذا المبلغ، مشيرا الى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج او خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.

السقطي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني من ضغوط

وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد في السوق المحلية، وهناك حالات تعثر كثيرة في هذا القطاع لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيئة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادي المحلي لتلك المنشآت موضحا أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباء كثيرة في هذا التوقيت مضافا إليها عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.

تلقي طلبات المنشآت المتعثرة في تطبيق الحد الأدنى

وأضاف أنه من المؤكد إقرار الزيادات في القطاع الخاص بدءً من العام الجديد مراعاة للبعد الاجتماعي مع فتح الباب لتلقي طلبات المنشآت المتعثرة في تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.