فنانة تشكيلية: تدريب 22 ألف سيدة على إنتاج الملابس ضمن «الخردة باب رزق»

قالت الدكتورة وهاد سمير الأستاذ بالمعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة 6 أكتوبر والفنانة التشكيلية الحاصلة على المركز الثاني في المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء، عن مشروع «الخردة باب رزق»، بمحافظة القاهرة، إن مشروعها يعتمد على استخدام المخلفات وتوظيفها في تصميم الديكورات والملابس.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات قمة المناخ COP27، أن هناك 22 ألف سيدة تم تدريبهن على المستوى الوطني للقيام بتصميم وإنتاج الملابس والحلي، وتم إعادة استخدام المخلفات بشكل جديد طبقا لأحد خطوط الموضة العالمية، وهذا يؤكد أن المرأة لها دور في التعامل مع البيئة والمواد الخام والوصول إلى صفر مخلفات.